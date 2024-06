Résultat des européennes à Fleury : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Fleury, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? L'autre incertitude qui enveloppe ces européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après la disparition de la Nupes. Pour le premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 18,63% des suffrages dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 2,86% à Fleury, contre 21,56% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour la liste Rassemblement national à Fleury ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella lors des européennes 2024 sera très analysé. Si à l'échelle nationale, les enquêtes d'opinion prédisent une progression du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 36% dans la commune), on note pourtant que le mouvement n'a visiblement grappillé que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Emmanuel Macron en première position il y a deux ans à Fleury C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Fleury lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,17%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 28,75%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 44,82% contre 55,18%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 20,59% au premier tour, contre 40,20% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Fleury, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera préférée au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart du RN.

12:45 - À Fleury, Jordan Bardella en première position lors des européennes 2019 Regarder en arrière semble de nouveau évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était imposée aux élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement avait convaincu 26,23% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 21,56% et Yannick Jadot à 12,47%.

11:45 - Comment la composition démographique de Fleury façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Fleury, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,99%. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (18,24%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 415 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,75%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (5,72%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Fleury mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,35% des résidents titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention aux européennes à Fleury Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,9%, en amélioration par rapport à 2014. Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? Pendant les dernières élections européennes, 43,4% des personnes habilitées à voter à Fleury avaient déserté les urnes. L'abstention était de 57,23% en 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Fleury ? À Fleury, l'un des facteurs décisifs des élections européennes 2024 sera immanquablement le taux d'abstention. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 15,83% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 18,43% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La situation géopolitique actuelle et ses retombées en matière énergétique et économique sont de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Fleury.