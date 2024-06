En direct

19:16 - Sur qui vont converger les orphelins de la Nupes à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'occasion du premier round des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 18,96% des bulletins dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 3,68% à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, contre 27,62% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny pour les candidats de Bardella ? Enseignement clé pour ce dimanche : Villedieu-les-Poêles-Rouffigny compte parmi les rares localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 24,43% lors du vote européen et Marine Le Pen 24,15% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,15% contre 36,67% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 38,53% contre 61,47%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 15,28% au premier tour, contre 37,33% pour le binôme Les Républicains. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Les Républicains qui remportera le plus de suffrages, avec 69,56% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières européennes Les résultats de ce 9 juin seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? Nathalie Loiseau s'imposait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny lors des élections européennes à l'époque, avec 27,62%. La liste avait repoussé le RN de Jordan Bardella à la seconde place avec 24,43% des suffrages.

11:45 - Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 2 467 logements pour 3 851 habitants, la densité de la commune est de 485 hab/km². Ses 344 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 1 103 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (65,59 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,3% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,65%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 313 € par an. Pour conclure, à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, les problématiques locales se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes précédentes à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 50%, mieux qu'en 2014. Au cours des dernières années, les 3 914 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En 2019, pendant les européennes, le pourcentage d'abstention représentait 46,8% des inscrits sur les listes électorales de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, à comparer avec une abstention de 56,01% lors des européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Le taux d'abstention constituera incontestablement un critère déterminant de ce scrutin européen à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur les prix des matières premières seraient par exemple capables d'impacter la participation à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 73,5% au niveau de la localité. Le taux de participation était de 74,93% au deuxième tour, soit 2 140 personnes. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.