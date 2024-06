Résultat des européennes à Castelnau-de-Guers : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de la gauche à Castelnau-de-Guers ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 9,09% à Castelnau-de-Guers, contre 21,47% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Castelnau-de-Guers, le binôme Nupes avait en effet cumulé 23,41% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN à Castelnau-de-Guers lors des européennes ? Le résultat obtenu par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera une des clés pour cette élection 2024 localement. Indicateur clé pour ce dimanche : Castelnau-de-Guers fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 28,63% lors du vote européen et Marine Le Pen 26,65% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Déjà des résultats à prendre en compte La ville de Castelnau-de-Guers s'était massivement tournée vers Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle il y a deux ans puisque la cheffe de file de l'ancien Front national prenait les devants avec 26,65% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,58% contre 52,42%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 20,74% des votes sur place, contre 24,85% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 50,11%.

12:45 - 28,63% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Castelnau-de-Guers Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut toujours sembler indispensable au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. 28,63% des suffrages s'étaient dirigés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 21,47% et Yannick Jadot à 14,31%. Le mouvement eurosceptique avait convaincu ainsi 148 électeurs de Castelnau-de-Guers.

11:45 - Le poids démographique et économique de Castelnau-de-Guers aux élections européennes La démographie et la situation socio-économique de Castelnau-de-Guers déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec 43,37% de population active et une densité de population de 51 hab par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 13,7% peut agir sur les attentes des habitants quant aux politiques européennes sur l'emploi. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (43,61%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 498 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (20,06%) met en lumière des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (8,73%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 36,29%, comme à Castelnau-de-Guers, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Castelnau-de-Guers : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Au niveau de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Castelnau-de-Guers, 59,59% des habitants avaient participé. L'observation des résultats des précédents scrutins européens permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Lors des européennes de 2019, 551 personnes en capacité de voter à Castelnau-de-Guers avaient pris part au scrutin (soit 54,45%), contre un taux de participation de 51,64% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Castelnau-de-Guers L'abstention constituera l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 à Castelnau-de-Guers. Les jeunes expriment souvent une indifférence pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 23,13% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 23,18% au deuxième tour. Pour comparer, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record.