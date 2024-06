En direct

19:23 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Foëcy scrutés Outre le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient au coude-à-coude dans la soirée, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann s'était élevé à 4,57% à Foëcy, contre 12,77% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Foëcy, le binôme Nupes avait en effet réuni 37,62% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Qui vont désigner les électeurs de la droite à Foëcy ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très commenté. Les sondeurs imaginent une liste Bardella à environ 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque des élections européennes 2019. Virtuellement, cette tendance doit l'amener à 38% à Foëcy, soit dix points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le parti n'a en fait enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Marine Le Pen en première position il y a deux ans à Foëcy C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. La présidentielle avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La patronne du RN prenait une avance notable avec 31,25% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 21,42% et 19,58% des voix. Au deuxième tour, elle surclassait aussi Emmanuel Macron avec 56,83% contre 43,17%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 25,74% des suffrages sur place, contre 37,62% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (56,81%).

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Foëcy Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore comme logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Il y a cinq ans, à Foëcy, la liste du RN, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, glanant 28,63% des votes face à Ian Brossat à 13,58% et Nathalie Loiseau à 12,77%. Ce sont alors 213 électeurs qui l'avaient choisie dans la cité.

11:45 - Les défis socio-économiques de Foëcy et leurs implications électorales Dans les rues de Foëcy, les élections sont en cours. Avec une population de 2 069 habitants répartis dans 1 089 logements, cette ville présente une densité de 128 habitants/km². Avec 108 entreprises, Foëcy se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 17,88 % des résidents sont des enfants, et 8,1 % de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 36,5% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 40,48% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 468,90 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. À Foëcy, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Foëcy : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 2 103 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, sur les 792 personnes en âge de voter à Foëcy, 52,62% étaient allées voter, contre une participation de 46,14% en 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Sur l'ensemble du territoire, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Foëcy, 64,49% des habitants avaient participé.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Foëcy ? L'abstention sera indiscutablement l'une des clés de ces élections européennes 2024 à Foëcy. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 25,37% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 26,38% au deuxième tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,63% au premier tour. Au second tour, 53,55% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Foëcy ?