En direct

19:23 - Les supporters de la coalition de gauche très suivis Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 21,04% des suffrages dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 5,49% à Follainville-Dennemont, contre 18,54% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN à Follainville-Dennemont lors des européennes ? On remarque que Follainville-Dennemont compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 31,87% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 31,98% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Résultat favorable au RN à Follainville-Dennemont ? Regarder dans le rétro pour analyser l'expérience la plus récente dans les urnes fait figure d'évidence au moment d'une autre élection. Même si ce passif ne donne aucune garantie…Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné un beau résultat pour le RN à Follainville-Dennemont. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la cité avec 36,59% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) (Follainville-Dennemont ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même obtenu un meilleur résultat aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt, puisqu'elle avait rassemblé 31,98% au 1er tour et 54,82% au second dans la cité.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des européennes 2019 à Follainville-Dennemont Les résultats de ce soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste d'extrême droite poussée par Jordan Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Follainville-Dennemont, avec 31,87% des voix exprimées (232 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 18,54% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 12,5%.

11:45 - Follainville-Dennemont : démographie et socio-économie impactent les européennes La structure démographique et socio-économique de Follainville-Dennemont définit les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,32% et une densité de population de 202 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (81,43%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 675 votants. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (18,57%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,84%) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Follainville-Dennemont mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,68% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Follainville-Dennemont ? Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des précédents scrutins européens ? Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 55,82% des électeurs de Follainville-Dennemont (Yvelines) avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 55,51% pour les élections européennes de 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Follainville-Dennemont : les européennes débutent Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Follainville-Dennemont ? Pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 79,42% des votants de la ville. La participation était de 76,3% au deuxième tour, soit 1 056 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Les jeunes générations expriment souvent une indifférence pour les élections nationales, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ?