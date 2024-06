En direct

19:06 - Que vont trancher les électeurs de la Nupes à Mantes-la-Jolie ? En plus du score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes d'opinion. Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des européennes 2019, avait atteint 18,53% à Mantes-la-Jolie, contre 5,74% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Mantes-la-Jolie, le binôme Nupes avait en effet accumulé 40,95% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 57% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (54,37% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,85% pour Yannick Jadot, 1,17% pour Fabien Roussel et 0,9% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Mantes-la-Jolie Le résultat des européennes au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. À Mantes-la-Jolie, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 16,34% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 10,8% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Mantes-la-Jolie ? Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 54,37% et Emmanuel Macron avec 18,37% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Mantes-la-Jolie. Marine Le Pen n'arrivait à glaner que 10,8%. Et elle échouait aussi au second tour avec 24,1% contre 75,9%. Avec 9,91%, le RN sera distancé ensuite par les 40,95% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Nupes finalement vainqueur localement.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à Mantes-la-Jolie il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière semble toujours logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? La liste de Bardella ne terminait que deuxième aux européennes il y a cinq ans. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui l'avait emporté avec 18,53%, contre 16,34% pour le RN.

11:45 - Mantes-la-Jolie : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La structure démographique et socio-économique de Mantes-la-Jolie détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des européennes. Avec un pourcentage de 43% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 19,99%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (30,26%) met en exergue l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisme. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 942 euros par an, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 30,68% et d'une population étrangère de 26,03% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,64% à Mantes-la-Jolie, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Elections européennes à Mantes-la-Jolie : le niveau d'abstention Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette agglomération lors des derniers rendez-vous électoraux ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 64,5% au sein de Mantes-la-Jolie (Yvelines), contre un taux d'abstention de 70,36% il y a dix ans. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Mantes-la-Jolie L'un des critères principaux de ces européennes 2024 sera sans aucun doute le taux de participation à Mantes-la-Jolie. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 36,62% au premier tour. Au second tour, 37,62% des votants se sont déplacés. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 22 184 personnes en âge de voter dans la ville, 67,13% étaient allées voter, contre un taux de participation de 58,42% au deuxième tour, soit 12 958 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.