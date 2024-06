En direct

19:08 - À Limay, qui va prendre avantage des électeurs de la Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Limay, le binôme Nupes avait en effet accumulé 42,71% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 4,84% à Limay, contre 16,71% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce soir...

17:08 - Jusqu'où ira le RN à Limay lors des européennes ? Indicateur clé pour ce dimanche : Limay fait partie des rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 25,64% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 21,69% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Vent favorable au RN à Limay ? Limay avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,69%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 42,49% des votes. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 38,94% contre 61,06%. Le RN ratait aussi la première marche à Limay quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 22,62% au premier tour, contre 42,71% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Limay, c'est finalement une majorité Nupes qui sera préférée à l'issue du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Limay il y a cinq ans ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble également pertinent au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Il y a cinq ans, à Limay, la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, avec 25,64% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 16,71% et Manon Aubry à 10,19%. C'étaient alors 974 votants qui s'étaient tournés vers elle dans la commune.

11:45 - Les défis socio-économiques de Limay et leurs implications électorales Comment les habitants de Limay peuvent-ils affecter les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de 43% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 16,56%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 096 €/an peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. Enfin, la présence d'une population étrangère de 17,37% et d'une population immigrée de 22,05% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Limay mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 35,47% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Limay : la mobilisation des habitants aux élections européennes Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle nationale, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Limay, 75,00% des habitants avaient participé. Comment votent ordinairement les électeurs de cette agglomération ? En 2019, pendant les élections européennes, parmi les 4 008 inscrits sur les listes électorales à Limay, 40,84% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 32,92% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Limay ? À Limay, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera indiscutablement l'abstention. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur les tarifs des matières premières sont en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Limay (78520). En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 71,9% des personnes aptes à voter dans l'agglomération s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 64,45% au second tour, soit 6 122 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 37,52% au premier tour. Au deuxième tour, 37,35% des votants se sont déplacés.