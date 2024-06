En direct

19:13 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va profiter du vote Nupes à Rocbaron ? L'autre incertitude de ces élections européennes 2024 est celle du vote de gauche après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 15,33% des bulletins dans la localité. Une performance à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 3,61% à Rocbaron, contre 15,27% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Que vont choisir les habitants de Rocbaron ? Le score obtenu par le RN sera le grand sujet au niveau local pour ces élections du Parlement européen 2024. On note que Rocbaron fait partie des rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 42,25% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 40,96% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

15:02 - Les électeurs de Rocbaron penchaient pour Marine Le Pen en 2022 Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Rocbaron. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la cité avec 44,32% au 1er tour avant un formidable 68,59% au second. Le Parti devançait les impétrants étiquetés Ensemble ! (19,13%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale (15,33%) au premier tour et encore Ensemble ! Avec 31,41% au second (Rocbaron n'ayant qu'une circonscription). Il a même récolté un pourcentage plus élevé aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême précédente, puisqu'elle avait accumulé 40,96% au premier tour et 67,21% au 2e dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, confortés respectivement par 17,35% et 13,67% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (32,79%) au deuxième.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes Qui avait gagné les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait aussi comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque. Ladite liste avait séduit 42,25% des votes, soit 761 voix, contre Nathalie Loiseau à 15,27% et Yannick Jadot à 6,77%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Rocbaron : ce qu'il faut savoir Dans la ville de Rocbaron, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections européennes. Le taux de chômage à 11,12% peut agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 239 hab par km² et 47,18% de population active, ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (12,99%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 1 840 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,33%) met en évidence des besoins de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,68%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Rocbaron mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,11% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Rocbaron Pour se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il faut analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 51,59% au niveau de Rocbaron (Var). L'abstention était de 58,48% lors des élections européennes de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 49,88%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Rocbaron À Rocbaron, le taux d'abstention sera à n'en pas douter un facteur essentiel de ce scrutin européen 2024. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 74,61% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 75,2% au deuxième tour, soit 3 235 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 42,46% au premier tour. Au deuxième tour, 39,32% des votants ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Rocbaron cette année ? La situation géopolitique actuelle pourrait potentiellement renforcer l'engagement civique des citoyens de Rocbaron .