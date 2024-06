Résultat des européennes à Fougerolles-du-Plessis : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Fougerolles-du-Plessis, qui va faire main basse les voix de la Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'issue du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 12,68% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (9,06% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,07% pour Yannick Jadot, 0,65% pour Fabien Roussel et 1,94% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 2,74% à Fougerolles-du-Plessis, contre 28,27% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - À Fougerolles-du-Plessis, une liste RN favorite ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Indicateur clé pour ce dimanche : Fougerolles-du-Plessis fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 30,7% lors du vote européen et Marine Le Pen 22,82% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Fougerolles-du-Plessis penchaient pour Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Fougerolles-du-Plessis lors du premier tour de la présidentielle, avec 42,72%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 22,82%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 35,47% contre 64,53%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 8,37% au premier tour, contre 73,44% pour le binôme LREM. Un résultat si élevé et si partagé par les communes voisines qu'il n'y avait pas eu de second round.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière semble aussi une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? 30,7% des suffrages s'étaient dirigés vers le RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 28,27% et François-Xavier Bellamy à 12,46%. Le RN glanait ainsi 101 électeurs de Fougerolles-du-Plessis.

11:45 - Analyse socio-économique de Fougerolles-du-Plessis : perspectives électorales Devant le bureau de vote de Fougerolles-du-Plessis, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 8,39% d'agriculteurs pour 1 156 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 86 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 365 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (67,75 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 59,15% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 71,23% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 125,73 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Fougerolles-du-Plessis manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en transition.

10:30 - Taux de participation lors des dernières élections européennes à Fougerolles-du-Plessis : ce qu'il faut retenir Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 50%. Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, sur les 392 personnes en âge de voter à Fougerolles-du-Plessis, 59,04% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 64,92% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes débutent à Fougerolles-du-Plessis : la participation en question Le niveau d'abstention constituera indéniablement un critère fort de ce scrutin européen 2024 à Fougerolles-du-Plessis. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 31,55% dans la commune, contre une abstention de 28,62% au deuxième tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. L'inflation est notamment capable d'inciter les citoyens de Fougerolles-du-Plessis à ne pas rester chez eux.