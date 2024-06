En direct

19:22 - À Fournes-en-Weppes, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives scruté Après le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file arriveraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des européennes 2019, avait atteint 28,22% à Fournes-en-Weppes, contre 4,1% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà éclaté malgré son excellent résultat lors des législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Fournes-en-Weppes, le binôme Nupes avait en effet réuni 16,9% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Tout dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV ou encore du Parti communiste.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Fournes-en-Weppes avant les européennes La part des électeurs en faveur du RN sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections des députés européens. Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Fournes-en-Weppes. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. De quoi anticiper 26% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de Fournes-en-Weppes penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 18,02% contre 43,49% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 31,21% contre 68,79%. Le RN ratait aussi la première marche à Fournes-en-Weppes un mois plus tard, lors des législatives, avec 16,7% au premier tour, contre 35,23% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ce démarrage poussif n'empêchera pas le RN de l'emporter au second tour avec 16,7%.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à Fournes-en-Weppes en 2019 ? Se retourner sur le dernier test apparait encore comme indispensable au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Fournes-en-Weppes lors des dernières élections des eurodéputés, avec 28,22% des bulletins. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 16,89% dans la ville. Yannick Jadot finissait troisième, avec 14,06%.

11:45 - Élections à Fournes-en-Weppes : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Fournes-en-Weppes comme partout en France. Avec ses 28,15% de cadres supérieurs pour 2 190 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 142 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 158 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (86,64 %) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 43,55% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 48 696 €/an, la commune est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. En somme, à Fournes-en-Weppes, les spécificités locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - À Fournes-en-Weppes, quelle abstention aux élections européennes ? Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, au niveau du pays en 2019, le taux de participation aux élections européennes atteignait 50,1%. Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 59,22% des personnes en capacité de voter à Fournes-en-Weppes avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 52,12% en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Fournes-en-Weppes La participation constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Fournes-en-Weppes. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 54,92% au premier tour. Au second tour, 54,09% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 801 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 77,79% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 79,01% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 423 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour.