Résultat des européennes à Foussais-Payré : l'élection 2024 en direct

17:24 - Les scores de 2022 à avoir à l'esprit pour les élections européennes

Foussais-Payré avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 20,43%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 33,29% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 36,62% contre 63,38%. Le RN n'a pas plus convaincu à Foussais-Payré quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 14,4% au premier tour, contre 40,60% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra également le binôme La République en Marche finir gagnant.