Résultat des européennes à Saint-Michel-le-Cloucq : l'élection 2024 en direct

18:28 - Quel résultat à Saint-Michel-le-Cloucq pour le RN de Jordan Bardella ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. À Saint-Michel-le-Cloucq, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 26,46% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 23,65% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que prédisent les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les votants de Saint-Michel-le-Cloucq penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Michel-le-Cloucq lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,19%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 23,65%. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 39,44% contre 60,56%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,95% au premier tour, contre 49,32% pour le binôme Ensemble !. Au second round, c'est encore un binôme LREM qui cumulera le plus de voix, avec 69,27% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance très instructive Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble de nouveau une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Michel-le-Cloucq lors des dernières élections des eurodéputés, avec 28,6% des votes. La liste surclassait celle de Jordan Bardella avec 26,46% dans la localité. Yannick Jadot échouait troisième, avec 9,14%.

11:45 - Saint-Michel-le-Cloucq : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Michel-le-Cloucq contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec 28% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,62%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de familles propriétaires (83,59%) met en exergue l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (84,51%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 528 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (6,02%) et le nombre de résidences HLM (4,58% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Michel-le-Cloucq mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,84% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

10:30 - Saint-Michel-le-Cloucq : retour sur l'abstention aux dernières européennes Y aura-t-il une progression de la participation des électeurs français aux européennes, à l'image du rebond enregistré en 2019 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et seulement 43% à 17h. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette commune ? En 2019, lors des élections européennes, parmi les 552 inscrits sur les listes électorales à Saint-Michel-le-Cloucq, 59,16% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 47,48% il y a 10 ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Saint-Michel-le-Cloucq : la participation en question L'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 sera indiscutablement l'ampleur de la participation à Saint-Michel-le-Cloucq. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,01% au premier tour. Au deuxième tour, 52,04% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 19,08% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 20,43% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.