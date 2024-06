Résultat des européennes à Mervent : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Mervent avant les européennes ? La liste Rassemblement national devrait se trouver pas loin de 30% à Mervent si la dynamique annoncée par les sondeurs au niveau national s'applique localement. Le leader lepéniste est en effet crédité d'environ 33% des suffrages dans le pays, soit 10 points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le pronostic est facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour).

15:02 - Avantage Rassemblement à Mervent ? L'élection à la présidence de la République s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 à Mervent. Elle prenait les devants avec 28,77% au premier tour contre 26,15% pour Emmanuel Macron et 16,46% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,03% contre 51,97%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 23,36% des votes sur place, contre 28,71% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (54,00%).

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Dans le détail, 90 électeurs de Mervent avaient préféré le parti lepéniste il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella avait glané ainsi 21,74% des votes face à Nathalie Loiseau à 17,39% et Yannick Jadot à 16,43%.

11:45 - Mervent : démographie, élections et perspectives d'avenir Quelle influence les électeurs de Mervent exercent-ils sur le résultat des européennes ? Dans le bourg, 25% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 34,91% ont 60 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 8,27%, montre que l'agriculture reste une part significative de la commune. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (9,24%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,16%) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Un taux de résidences secondaires de 18,0%, comme à Mervent, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Mervent Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17h. L'observation des résultats des dernières consultations politiques permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité. Lors des précédentes européennes, 48,94% des personnes en âge de voter à Mervent avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 53,63% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Mervent À Mervent, le niveau de participation sera indiscutablement un critère décisif de ces européennes. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 75,91% dans la commune, à comparer avec une participation de 76,03% au deuxième tour, ce qui représentait 666 personnes. En proportion, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,77% au premier tour. Au deuxième tour, 45,59% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Mervent ? La flambée des prix des matières premières qui plombe le budget des familles serait en mesure de pousser les habitants de Mervent à ne pas rester chez eux.