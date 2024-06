Résultat des européennes à Francueil : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Francueil, qui va tirer parti des voix de la Nupes ? Outre le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Mais il faut noter que Le candidat de gauche s'était arrogé 3,85% à Francueil, contre 21,5% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Francueil, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 23,79% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry (6,12% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (10,84% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,8% pour Yann Brossat en 2019). Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Francueil, entre les 21,5% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,57% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,65% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour la liste RN lors des européennes à Francueil ? Si en France entière, les instituts de sondage calculent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui propulserait théoriquement Bardella pas loin des 40% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a pour l'instant pris que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Une petite avance pour le RN Le scrutin présidentiel est sans doute la meilleure loupe pour juger la tendance locale. L'élection présidentielle s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle prenait la tête avec 29,32% au 1er tour contre 27,57% pour Emmanuel Macron et 18,38% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, elle s'était aussi imposée avec 50,18% contre 49,82%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 27,49% des suffrages sur place, contre 27,65% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (50,19%).

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Francueil Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble aussi sensé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. C'est la liste Bardella qui s'était imposée aux élections du Parlement européen il y a cinq ans à Francueil, avec 28,85% des bulletins, soit 165 voix dans la ville, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 21,5% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 10,84%.

11:45 - Les données démographiques de Francueil révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Francueil comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 386 habitants répartis dans 682 logements, ce village présente une densité de 105 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 53 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 731 foyers fiscaux. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (18,62 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,82% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 48,86% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 495,29 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Francueil manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Taux d'abstention aux élections européennes à Francueil : les tendances Comment votent ordinairement les électeurs de cette commune ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 46,35% dans la commune de Francueil, contre une abstention de 54,53% pour les européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Francueil ? L'une des clés de ces européennes sera indéniablement l'ampleur de l'abstention à Francueil. La guerre aux portes de l'Europe est notamment susceptible de modifier la stratégie de vote des habitants de Francueil. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 79,51% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 79,6% au premier tour, ce qui représentait 944 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,64% au premier tour et seulement 48,28% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Francueil ?