Résultat des européennes à Saint-Georges-sur-Cher : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse socio-économique de Saint-Georges-sur-Cher : perspectives électorales

La démographie et la situation socio-économique de Saint-Georges-sur-Cher façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 17,77% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 11,04% sont des personnes âgées. Le taux de familles détenant au moins une voiture (73,1%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 078 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,84%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,47%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Georges-sur-Cher mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,47% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.