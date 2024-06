Résultat des européennes à Fréteval : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Renaissance et Parti socialiste dans un mouchoir de poche aussi à Fréteval pour ces élections européennes ? Alors que la Nupes a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 17,29% des suffrages dans la commune. Un score à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait obtenu 3,94% à Fréteval, contre 15,02% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : les 15,02% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,22% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,02% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Fréteval Le nombre de bulletins en faveur de la liste de Jordan Bardella sera la clé du scrutin pour ces élections européennes localement, comme au niveau national. En mettant de côté les législatives, la progression du RN est déjà forte à Fréteval entre Jordan Bardella en 2019 (33,25%) et Marine Le Pen en 2022 (37,3% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à environ 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les électeurs de Fréteval penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Regarder dans le rétro pour décortiquer le verdict des urnes le plus récent semble parfaitement sensé au moment de l'élection suivante. Dernières élections en date, les législatives avaient donné lieu à un joli score pour le RN à Fréteval. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la commune avec 32,71% au premier tour et surtout 54,91% au deuxième sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,3% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,22% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,01%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 57,69%, devant Emmanuel Macron à 42,31%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Fréteval Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 33,25% des suffrages étaient tombés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 15,02% et François-Xavier Bellamy à 12,07%. Le mouvement d'extrême droite avait séduit ainsi pas moins de 135 habitants de Fréteval passés par les isoloirs.

11:45 - Élections européennes à Fréteval : un éclairage démographique Comment la population de Fréteval peut-elle influencer le résultat des européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,74%. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (36,21%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 388 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (16,5%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (2,93%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Un taux de résidences secondaires de 20,26%, comme à Fréteval, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.

10:30 - À Fréteval, quelle abstention aux précédentes européennes ? Au fil des dernières années, les 1 076 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 442 inscrits sur les listes électorales à Fréteval, 55,95% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 41,5% lors des élections européennes de 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Fréteval, 66,63% des électeurs avaient participé.

09:30 - C'est l'heure de voter à Fréteval : les européennes débutent Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Fréteval ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 72,28% des électeurs habilités dans la commune avaient participé au vote, contre une participation de 74,75% au second tour, ce qui représentait 604 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,67% au premier tour. Au deuxième tour, 45,58% des votants ont exercé leur droit de vote. Le conflit russo-ukrainien est de nature à ramener les habitants de Fréteval (41160) vers les urnes.