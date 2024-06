En direct

19:35 - À Hames-Boucres, que vont choisir les supporters de la Nupes ? En plus du résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file arriveraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Glucksmann avait glané 3,77% à Hames-Boucres, contre 15,8% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée à Hames-Boucres, le binôme Nupes avait en effet réuni 20,6% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,5% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,67% pour Yannick Jadot, 2,23% pour Fabien Roussel et 1% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Le verdict dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du PCF. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Hames-Boucres, entre les 15,8% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,22% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,17% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Hames-Boucres Si on extrapole la progression du Rassemblement national annoncée par les enquêtes d'opinion au niveau national aujourd'hui, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci a toutes les chances de s'élever à environ 45% à Hames-Boucres. Une projection qui concorde avec les suffrages déjà arrachés par le mouvement sur place ces dernières années, entre 2019 et 2022 : une hausse de 4 points qui peut encore grimper.

15:02 - Les dernières tendances à Hames-Boucres Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient donné un très gros score pour le RN à Hames-Boucres. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la ville avec 32,70% au 1er tour avant un formidable 59,73% au 2e, lui promettant la meilleure place à l'échelle municipale. Le RN s'était placé devant les impétrants Ensemble ! (Majorité présidentielle) (21,17%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 20,60% au premier tour puis encore LREM avec 40,27% au second sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 39,06% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,22% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,5%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 61,18%, devant Emmanuel Macron à 38,82%.

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à Hames-Boucres en 2019 ? Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut toujours sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 197 habitants de Hames-Boucres passés par les urnes avaient choisi le Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, cumulait ainsi 35,37% des votes devant Nathalie Loiseau à 15,8% et Yannick Jadot à 9,16%.

11:45 - Élections européennes à Hames-Boucres : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues de Hames-Boucres, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 447 habitants répartis dans 631 logements, cette localité présente une densité de 114 habitants/km². Ses 53 entreprises démontrent une économie favorable. Dans la localité, 19,49 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 19,63 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 18,28% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 50,94% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 264,00 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Hames-Boucres contribue à construire l'avenir européen.

10:30 - Hames-Boucres : analyse du taux d'abstention aux européennes Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des dernières consultations politiques. Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, 39,76% des personnes en âge de voter à Hames-Boucres avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 59,86% lors des européennes de 2014. Les européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,88%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Les élections européennes à Hames-Boucres sont lancées Le niveau de participation constituera à n'en pas douter un facteur décisif de ce scrutin européen 2024 à Hames-Boucres. Le conflit armé ukrainien et ses retombées en matière économique et énergétique seraient en mesure d'inciter les électeurs de Hames-Boucres (62340) à ne pas rester chez eux. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 80,74% des personnes aptes à voter dans la localité avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 82,07% au second tour, ce qui représentait 929 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.