Résultat des européennes à Saint-Léonard : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Du côté du RN, les intentions de vote de Jordan Bardella convoités à Saint-Léonard La fraction d'électeurs du Rassemblement national va être le déterminant pour cette élection européenne au niveau local. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Saint-Léonard. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. Assez pour s'attendre à près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les dernières tendances à Saint-Léonard Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné un bon score pour le RN à Saint-Léonard. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la ville avec 29,51% au premier tour et surtout 51,63% au deuxième (Saint-Léonard n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,27% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,87% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,18%. Avec 49,75% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,25%.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Saint-Léonard il y a cinq ans ? Regarder en arrière peut aussi sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? 30,15% des suffrages étaient tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 19,38% et Yannick Jadot à 9,15%. Le mouvement nationaliste avait glané ainsi pas moins de 224 votants de Saint-Léonard.

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Léonard façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Saint-Léonard, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des élections européennes. Le taux de chômage à 8,01% peut agir sur les espérances des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Avec 43,15% de population active et une densité de population de 146 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (80,11%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 717 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,33%) révèle des besoins de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,1%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Léonard mettent en relief une diversité de qualifications, avec 34,19% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - À Saint-Léonard, quelle abstention aux élections européennes ? La participation des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures. Comment votent d'habitude les habitants de cette localité ? Pendant les élections européennes 2019, parmi les 775 inscrits sur les listes électorales à Saint-Léonard, 59,89% avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 46,42% il y a 10 ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Léonard : les européennes débutent L'une des clés de ce scrutin européen sera immanquablement l'étendue de la participation à Saint-Léonard. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 45,02% au premier tour. Au deuxième tour, 45,17% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-Léonard ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 18,63% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 15,94% au deuxième tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.