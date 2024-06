En direct

19:28 - À Fromelennes, que vont décider les supporters de la gauche ? Une autre incertitude qui accompagne ces européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'occasion du premier round des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 17,69% des suffrages dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 3,61% à Fromelennes, contre 12,65% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 12,65% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,23% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 7,22% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Fromelennes Si on tient compte de la progression du Rassemblement national anticipée par les intentions de vote à l'échelle nationale pour ces européennes, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de celui-ci devrait se situer à environ 37% à Fromelennes. Un calcul qui semble coller avec les points déjà conquis par le mouvement dans la commune entre les européennes 2019 (27,11%) et Marine Le Pen en 2022 (31,72% au premier tour de la présidentielle), correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les habitants de Fromelennes plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans C'est sans doute l'élection du président de la République qui est le meilleur indice sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait marqué des points à Fromelennes à l'issue de la présidentielle 2022 avec un score de 31,72% des suffrages dès le 1er round. Pour le deuxième tour de l'élection, c'est également elle qui gagnait à Fromelennes avec 52,84%, devant Emmanuel Macron à 47,16%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, grattant 13,72% des suffrages sur place, contre 55,96% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 78,01%.

12:45 - À Fromelennes, Jordan Bardella au sommet il y a cinq ans Se retourner sur le dernier test peut encore sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? A l'époque, à Fromelennes, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'était imposée, glanant 27,11% des suffrages contre Manon Aubry à 14,76% et Nathalie Loiseau à 12,65%. C'étaient alors 90 électeurs qui s'étaient tournés vers elle dans la localité.

11:45 - Les enjeux locaux de Fromelennes : tour d'horizon démographique Comment la population de Fromelennes peut-elle peser sur le résultat des élections européennes ? Le taux de chômage à 11,78% peut agir sur les espérances des électeurs en matière de mesures européennes sur le travail. Avec 46,82% de population active et une densité de population de 140 habitants par km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (79,02%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 281 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 16,63% et d'une population étrangère de 11,66% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Fromelennes mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 36,12% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Fromelennes Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'analyser les résultats des élections précédentes. Pendant les élections européennes 2019, 345 personnes habilitées à voter à Fromelennes s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 47,78%). La participation était de 33,33% il y a dix ans. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type de scrutin. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Fromelennes : scrutin en cours À Fromelennes, la participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024. La guerre entre l'Ukraine et la Russie et son impact sur l'économie mondiale pourraient nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Fromelennes (08600). Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, 64,16% des électeurs dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 65,58% au premier tour, c'est-à-dire 463 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.