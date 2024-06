En direct

19:11 - Hayer et Glucksmann en duel aussi à Givet pour ces européennes ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives à Givet, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,32% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 6,34% à Givet, contre 13,27% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut dans la soirée...

17:08 - Qui vont plebisciter les électeurs de la droite à Givet ? Le score obtenu par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera l'observation majeure au niveau local pour cette élection des députés européens 2024. Alors qu'on annonce dix points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Givet semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote locaux. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Givet ? Givet avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 27,51%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 31,06% des votes. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 49,66% contre 50,34%. Le RN ne convainquait pas plus à Givet un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 15,85% au premier tour, contre 39,46% pour le binôme Les Républicains. Le second tour sera à l'avenant, qui verra également le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

12:45 - 29,39% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Givet Regarder en arrière semble toujours évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste RN emmenée par Jordan Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque à Givet, avec 29,39% des voix exprimées, soit 505 voix, devant la liste de Manon Aubry avec 14,38% elle-même suivie par Nathalie Loiseau avec 13,27%.

11:45 - Les enjeux locaux de Givet : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale européenne, Givet est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 6 347 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 434 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (62,3 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Givet incarne une communauté diversifiée, avec ses 862 résidents étrangers, soit 13,59% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1943,72 euros par mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 21,32%, annonçant une situation économique tendue. À Givet, les intérêts locaux se mêlent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Givet ? L'étude des résultats des consultations démocratiques antérieures permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. Au moment des élections européennes de 2019, le taux de participation s'était hissé à 43,44% des votants de Givet, à comparer avec un taux de participation de 33,39% il y a dix ans. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? À travers tout le pays, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Givet, 70,06% des habitants avaient voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Givet : les européennes débutent L'un des facteurs principaux de ces élections européennes sera sans nul doute le niveau de participation à Givet. La guerre en Ukraine serait de nature à augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Givet. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 66,91% au sein de l'agglomération, contre une participation de 64,07% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 577 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 38,14% au premier tour et seulement 35,37% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Givet cette année ?