Résultat des européennes à Froncles : l'élection 2024 en direct

19:33 - Quels sont les scénarios de reports pour le vote Nupes à Froncles ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était arrogé 3,63% à Froncles, contre 11,76% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu. La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Froncles, le binôme Nupes avait en effet réuni 15,67% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,38% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,63% pour Yannick Jadot, 2,38% pour Fabien Roussel et 2,13% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Froncles, entre les 11,76% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,38% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 10,25% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Froncles À Froncles, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 40,66% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 39,5% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prédisent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les inscrits de Froncles plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Le verdict de l'élection la plus récente est un indicateur intéressant au moment du rendez-vous politique du jour. Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient abouti à un beau démarrage pour le RN à Froncles. Le parti s'était hissé en tête dans la cité avec 39,65% au premier tour et surtout 52,95% au 2e (Froncles n'ayant qu'une circonscription). Il a même fait un pourcentage plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle précédente. La candidate avait rassemblé 39,5% au premier tour et 60,9% au 2e dans la commune. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 20,38% et 15,38% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (39,1%) au deuxième.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Froncles en 2019 ? Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble aussi logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. 40,66% des suffrages s'étaient dirigés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 11,76% et Manon Aubry à 8,65%. Le RN l'avait emporté avec pas moins de 235 votants de Froncles.

11:45 - Le poids démographique et économique de Froncles aux élections européennes Quel portrait faire de Froncles, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 387 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 57 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans le village, 12,87 % des résidents sont des enfants, et 13,16 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,93% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 54,65% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 232,55 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Froncles, les problématiques locales se joignent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Froncles ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des consultations démocratiques antérieures. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, sur les 617 personnes en âge de voter à Froncles, 46,99% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 59,12% lors du scrutin de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type d'élection. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - C'est le moment de voter à Froncles pour les européennes À Froncles, l'une des clés de ces élections européennes sera indéniablement l'ampleur de la participation. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 71,85% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient participé à l'élection, contre une participation de 72,55% au second tour, c'est-à-dire 830 personnes. En comparaison, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 46,63% au premier tour. Au second tour, 44,27% des électeurs ont exercé leur droit de vote. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des familles serait notamment susceptible d'inciter les habitants de Froncles (52320) à s'intéresser plus fortement de l'élection.