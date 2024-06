Résultat des européennes à Fronsac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Fronsac, que vont choisir les électeurs de la Nupes ? La gauche unie aux législatives faisant déjà partie du passé, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 22% des bulletins dans la commune. Une somme à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 5,32% à Fronsac, contre 24,54% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Que vont décider les électeurs de Fronsac ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. À Fronsac, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 26,18% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 26,24% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que prédisent les sondages récents à l'échelle de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Des indicateurs très instructifs en 2022 avant les élections européennes Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Fronsac avec 26,24% contre 30,66% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 43,62% contre 56,38%. Le RN n'a pas plus convaincu à Fronsac quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 23,31% au premier tour, contre 41,39% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Fronsac, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse à l'issue du second tour, confirmant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des européennes Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Fronsac, à 26,18%, soit 128 voix dans la ville. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 24,54% et Yannick Jadot à 13,91%.

11:45 - Fronsac aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Fronsac, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Dans la localité, 28% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 10,6% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (22,22%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 469 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (21,41%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,88%) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Fronsac mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,51% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Fronsac Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de l'Hexagone, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Fronsac, 65,97% des votants avaient participé. L'analyse des précédentes élections permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. Pendant les précédentes élections européennes, sur les 510 personnes en âge de voter à Fronsac, 60,14% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 56,82% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Fronsac La participation constituera à n'en pas douter l'une des clés du scrutin européen 2024 à Fronsac. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 16,89% des électeurs de la ville. Le taux d'abstention était de 21,79% au deuxième tour. En proportion, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,46% au premier tour et seulement 49,2% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des foyers français seraient de nature à ramener les électeurs de Fronsac dans les bureaux de vote.