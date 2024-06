En direct

19:07 - Qui va prendre avantage du score de la Nupes à Libourne ? En plus du résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes sondagières. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche s'était élevé à 7,8% à Libourne, contre 22,62% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement à Libourne, le binôme Nupes avait en effet glané 28,72% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Libourne, entre les 22,62% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,4% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,86% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Libourne pour la liste RN ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera très observé localement pour cette élection. À Libourne, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 23,2% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 21,17% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que prévoient les sondages récents sur la France entière, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Libourne Libourne avait opté pour Marine Le Pen à 21,17% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la représentante du Rassemblement national avec 27,4% et 23,29% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 38,46% contre 61,54%. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 18,03%, alors que les candidats LREM réuniront 33,86% des voix. Pas de changement au second tour, le mouvement restant fantomatique localement.

12:45 - 23,2% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Libourne Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble également une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. 23,2% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 22,62% et Yannick Jadot à 14,56%. Le mouvement eurosceptique avait attiré ainsi 1895 votants de Libourne.

11:45 - Libourne : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux En pleine campagne électorale européenne, Libourne se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 24 557 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 2 553 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 16 215 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (69,26 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La présence de 2 503 résidents étrangers favorise son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 316 € par an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,53%, annonçant une situation économique fragile. À Libourne, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'immigration, se mêlent aux défis européens.

10:30 - Taux d'abstention aux dernières européennes à Libourne : quels enseignements ? Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des scrutins européens précédents ? Pendant les européennes de 2019, le pourcentage d'abstention s'élevait à 47,25% au niveau de Libourne. Le taux d'abstention était de 56,1% pour les élections européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : l'abstention aux élections européennes atteignait 49,88%.

09:30 - C'est le moment de voter à Libourne pour les élections européennes À Libourne, le niveau d'abstention sera sans aucun doute un facteur décisif des élections européennes 2024. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,93% au premier tour. Au deuxième tour, 53,31% des votants ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 16 431 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 25,36% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 28,65% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c'était presque un record.