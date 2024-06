La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. Au cours du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 25,2% des votes dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 6,52% à Frontignan, contre 15,24% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

Le résultat des élections européennes au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Alors qu'on annonce une dizaine de points gagnés par le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Frontignan semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné lieu à un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Frontignan. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la cité avec 32,81% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 56,74% au 2e (Frontignan n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,33% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 20,34% et Emmanuel Macron troisième avec 19,66%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 57,13%, devant Emmanuel Macron à 42,87%.

Le résultat de ce 9 juin va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Le score de la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Frontignan, à 36,92%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 15,24% et Yannick Jadot à 10,83%.

11:45 - Les enjeux locaux de Frontignan : tour d'horizon démographique

Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Frontignan est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 23 808 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 1 940 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 16,4 % des résidents sont des enfants, et 28,99 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 915 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 913 €/an, la commune affiche un taux de chômage de 15,05%, synonyme d'une situation économique tendue. En somme, Frontignan incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.