Résultat des européennes à Bouzigues : l'élection 2024 en direct

19:31 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à Bouzigues ? L'union de gauche aux législatives ayant explosé, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'occasion du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 17,12% des suffrages dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 3,33% à Bouzigues, contre 21,41% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN lors des européennes à Bouzigues ? À Bouzigues, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 33,97% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 26,2% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prédisent les sondages récents à l'échelle de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant le scrutin Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné lieu à un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Bouzigues. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la ville avec 25,54% au premier round avant un formidable 62,82% au deuxième (Bouzigues ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 26,2% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,74% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,24%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 53,78%, devant Emmanuel Macron à 46,22%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Bouzigues Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? C'est la liste Jordan Bardella qui avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque à Bouzigues, avec 33,97% des voix exprimées (265 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 21,41% suivie par la liste Yannick Jadot avec 12,05%.

11:45 - Analyse socio-économique de Bouzigues : perspectives électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Bouzigues comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 11,09% d'agriculteurs pour 1 626 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La variété socio-économique se reflète dans ses 180 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 036 foyers fiscaux. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (34,76 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 34,43% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 33,2% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1668,96 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. Bouzigues manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Bouzigues : retour sur la participation aux dernières européennes La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 1 657 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Pendant les dernières élections européennes, sur les 809 personnes en âge de voter à Bouzigues, 56,65% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 50,52% en 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Bouzigues L'une des clés de ce scrutin européen sera indéniablement l'ampleur de l'abstention à Bouzigues. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 462 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 17,92% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 20,73% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,28% au premier tour et seulement 50,1% au deuxième tour. Les études indiquent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?