Résultat des européennes à Frotey-lès-Vesoul : l'élection 2024 en direct

Frotey-lès-Vesoul avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,72%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 32,33% des suffrages. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 41,89% contre 58,11%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 17,53% au premier tour, contre 32,47% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Frotey-lès-Vesoul, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée au moment du second tour, achevant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Frotey-lès-Vesoul

Comment les habitants de Frotey-lès-Vesoul peuvent-ils affecter le résultat des européennes ? Avec 31% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,29%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (76,42%) met en relief le poids des questions de logement et d'urbanisation. Le taux de familles détenant au moins une voiture (82,97%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 553 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,66%) met en évidence des impératifs de soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (7,56%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Frotey-lès-Vesoul mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,63% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.