En direct

19:11 - Quel candidat vont élire les électeurs de la gauche à Frouard ? En plus du score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des européennes 2019, avait atteint 17,14% à Frouard, contre 5,73% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Frouard, le binôme Nupes avait en effet obtenu 31,82% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Frouard, entre les 17,14% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,48% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,39% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour les candidats de Bardella à Frouard ? Le nombre de bulletins de la liste Bardella sera l'enseignement majeur au niveau local pour ces élections du Parlement européen. On note que Frouard fait partie des quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 32,49% lors du vote européen et Marine Le Pen 30,03% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage RN à Frouard ? C'est incontestablement l'élection à la présidence de la République qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La ville de Frouard avait servi un incontestable avantage à Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel de 2022 puisque la cheffe du parti frontiste prenait la tête avec 30,03% au 1er round. Elle elle conservait son avantage au 2e tour avec 50,27%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 28,16% des suffrages sur place, contre 31,82% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 51,44%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Frouard Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Frouard, à 32,49%, soit 703 voix. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 17,14% et Yannick Jadot à 10,03%.

11:45 - Frouard et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Comment les habitants de Frouard peuvent-ils peser sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 512 hab par km² et un taux de chômage de 11,95%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (77,99%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 975 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (18,71%) et le nombre de résidences HLM (19,51% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Frouard mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 31,42% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Frouard ? Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, le plus haut taux d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Frouard, 76,03% des habitants ne s'étaient pas déplacés. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Pendant les européennes de 2019, 52,3% des personnes aptes à voter à Frouard avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 61,4% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Frouard À Frouard, l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 sera indiscutablement l'ampleur de la participation. L'inflation qui alourdit le budget des familles combinée avec les craintes engendrées par la situation géopolitique actuelle seraient de nature à ramener les citoyens de Frouard vers les urnes. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 31,41% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 29,57% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.