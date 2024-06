En direct

19:11 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à Champigneulles pour ces élections européennes ? La Nouvelle union populaire et sociale ayant explosé, que choisiront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Champigneulles, le binôme Nupes avait en effet enregistré 29,34% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 6,17% à Champigneulles, contre 19,96% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 19,96% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 28,26% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 23% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel score pour les candidats RN à Champigneulles ? Le résultat obtenu par le RN sera déterminant au niveau local pour ces élections du Parlement européen 2024. À Champigneulles, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 28,85% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 28,03% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Champigneulles penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Champigneulles lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,26%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 28,03%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 45,08% contre 54,92%. Le RN ratait aussi la première marche à Champigneulles quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 25,12% au premier tour, contre 29,34% pour le binôme Nupes. Le second tour sera à l'avenant, voyant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finir gagnant.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des européennes Le résultat de ce dimanche soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Champigneulles, avec 28,85%, soit 701 voix. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 19,96% et Yannick Jadot à 11,81%.

11:45 - Champigneulles et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques de Champigneulles mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'affecter les résultats des européennes. Avec 31% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 14,62%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (53,8%) met en exergue l'importance des enjeux liés au logement et à l'aménagement du territoire. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (73,71%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 2 174 votants. Le nombre de familles monoparentales (19,27%) révèle des impératifs d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,11%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Champigneulles mettent en relief une diversité de qualifications, avec 36,12% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Etude de l'abstention aux élections européennes à Champigneulles Au fil des scrutins européens passés, les 6 652 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, 47,36% des inscrits sur les listes électorales de Champigneulles (Meurthe-et-Moselle) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 59,92% en 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Abstention à Champigneulles : quelles perspectives pour les européennes ? À Champigneulles, le niveau de participation sera incontestablement un critère clé du scrutin européen. La situation géopolitique actuelle pourrait en effet inciter les habitants de Champigneulles à s'intéresser plus fortement du scrutin. Pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 4 777 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 25,58% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 25,85% au premier tour. En proportion, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,72% au premier tour et seulement 56,54% au deuxième tour.