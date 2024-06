En direct

19:09 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche au terme de ces européennes ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très flou le vote de gauche aujourd'hui. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement à Maxéville, le binôme Nupes avait en effet obtenu 36,22% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 7,26% à Maxéville, contre 18,66% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry (9,67% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (12,09% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,32% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - À Maxéville, une liste RN favorite ? Alors que les sondages annoncent dix points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Maxéville semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la commune. Confirmation à venir ?

15:02 - Les enseignements de 2022 Dans la ville de Maxéville, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec seulement 23,04%, la présidente du RN était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 31,36% et 25,69% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 60,95% contre 39,05% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 20,14%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 36,22% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV vainqueur localement.

12:45 - À Maxéville, Jordan Bardella au sommet il y a cinq ans Regarder en arrière peut toujours sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste RN portée par Jordan Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque à Maxéville, avec 24,63% des voix exprimées devant celle de Nathalie Loiseau avec 18,66% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 12,09%.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Maxéville Dans la ville de Maxéville, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des européennes. Dans l'agglomération, 40% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 18,59% ont plus de 60 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2057,05 euros/mois, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 17,22% et d'une population étrangère de 13,22% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,69% à Maxéville, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Taux de participation lors des européennes à Maxéville : quels enseignements ? Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17h. Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette agglomération, il est indispensable d'étudier les résultats des scrutins européens passés. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, parmi les 2 103 inscrits sur les listes électorales à Maxéville, 52,3% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 57,98% en 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Maxéville : scrutin en cours À Maxéville, l'une des grandes inconnues de ces européennes sera indiscutablement la participation. L'inflation combinée avec les préoccupations dues au conflit armé entre l'Ukraine et la Russie pourraient potentiellement renforcer l'engagement civique des électeurs de Maxéville . Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 66,22% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. La participation était de 68,17% au premier tour, c'est-à-dire 3 119 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 40,78% au premier tour et seulement 39,43% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Maxéville cette année ?