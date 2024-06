En direct

19:09 - Quel verdict pour Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes 2024 ? En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann avait atteint 4,95% à Fuveau, contre 21,83% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés à Fuveau, le binôme Nupes avait en effet cumulé 27,9% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Fuveau, entre les 21,83% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,4% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,09% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel candidat vont plebisciter les électeurs de la droite à Fuveau ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour ces élections 2024 au niveau local. Les instituts de sondage prévoient une liste Bardella à 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son score de 2019. Théoriquement, cette dynamique devrait le porter à 32% à Fuveau, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a visiblement gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les conclusions les plus expéditives.

15:02 - Déjà des tendances à retenir Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Fuveau avec 25,13% contre 26,4% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 44,24% contre 55,76%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 21,15% au premier tour, contre 27,90% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Fuveau, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera choisie au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - 22,87% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Fuveau Le résultat de ce soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? C'est la liste d'extrême droite présentée par Bardella qui s'était placée en tête des élections du Parlement européen il y a cinq ans à Fuveau, avec 22,87% des électeurs (924 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 21,83% suivie par Yannick Jadot avec 17,55%.

11:45 - Démographie et politique à Fuveau, un lien étroit A mi-chemin des élections européennes, Fuveau foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 29,2% de cadres supérieurs pour 10 115 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 085 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 820 foyers fiscaux. Dans la ville, 32 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,21 % de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les 235 résidents étrangers, représentant 2,31% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Dans cette diversité sociale, près de 41,93% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 438,98 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Fuveau affirme l'intérêt des habitants pour les valeurs de l'Europe.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières élections européennes à Fuveau : ce qu'il faut retenir Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17h. L'étude des résultats des scrutins européens antérieurs est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 53,81% dans la commune de Fuveau, contre un taux de participation de 45,12% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Fuveau sont lancées À Fuveau, l'une des clés de ces élections européennes 2024 sera indiscutablement l'étendue de l'abstention. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale sont susceptibles de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Fuveau. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 8 079 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 78,75% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 79,14% au premier tour, c'est-à-dire 6 394 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 représentait 47,82% au premier tour. Au second tour, 47,36% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Fuveau ?