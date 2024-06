Marine Le Pen n'a pas réussi à convaincre dans à Fenouillet au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 23,32% contre 24,73% pour Emmanuel Macron et 25,81% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième round de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 56,16% contre 43,84% pour Le Pen. Avec 24,52%, le RN sera distancé ensuite par les 31,26% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale vainqueur localement.

11:45 - Fenouillet : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

En pleine campagne électorale européenne, Fenouillet est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 5 595 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 560 entreprises, Fenouillet se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 20,43 % des résidents sont des enfants, et 20,1 % de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Fenouillet forme une communauté diversifiée, avec ses 373 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,4%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2370,78 euros par mois. Ainsi, Fenouillet incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.