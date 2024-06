Résultat des européennes à Vieux-Vy-sur-Couesnon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Sur qui vont se diriger les électeurs de la Nupes à Vieux-Vy-sur-Couesnon ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était élevé à 10,17% à Vieux-Vy-sur-Couesnon, contre 16,95% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui est déjà morte. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Vieux-Vy-sur-Couesnon, le binôme Nupes avait en effet accumulé 32,21% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat à Vieux-Vy-sur-Couesnon pour la liste RN de Jordan Bardella ? En mettant de côté les législatives, la progression du RN se montre déjà solide à Vieux-Vy-sur-Couesnon entre Jordan Bardella en 2019 (23,49%) et Marine Le Pen en 2022 (29,17% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ dix points par rapport à la dernière élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 33% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Vieux-Vy-sur-Couesnon ? Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Vieux-Vy-sur-Couesnon pendant la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 29,17% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 43,97% contre 56,03%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 16,22% des votes sur place, contre 44,82% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (56,46%).

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Vieux-Vy-sur-Couesnon Regarder en arrière peut encore sembler indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Vieux-Vy-sur-Couesnon, avec 23,49%, soit 97 voix. Le RN doublait Yannick Jadot à 19,13% et Nathalie Loiseau à 16,95%.

11:45 - Vieux-Vy-sur-Couesnon : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Vieux-Vy-sur-Couesnon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des européennes. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la localité, 25,02% des résidents sont des enfants, et 6,0% sont des personnes âgées. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (20,38%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 458 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,86%) révèle des besoins de suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (9,27%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Vieux-Vy-sur-Couesnon mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,83% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes à Vieux-Vy-sur-Couesnon Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2019, la participation aux européennes représentait 50,12%. Au cours des consultations politiques antérieures, les 1 295 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, sur les 445 inscrits sur les listes électorales à Vieux-Vy-sur-Couesnon, 50,23% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 39,93% il y a dix ans.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Vieux-Vy-sur-Couesnon ? L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement l'ampleur de la participation à Vieux-Vy-sur-Couesnon. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 935 personnes en âge de voter dans la commune, 76,9% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 76,36% au premier tour, c'est-à-dire 714 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,98% au premier tour et seulement 50,32% au second tour. La perte de pouvoir d'achat combinée avec les craintes dues au conflit armé entre entre Israël et la Palestine, seraient de nature à avoir un impact sur la stratégie de vote des électeurs de Vieux-Vy-sur-Couesnon.