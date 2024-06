En plus du score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des européennes 2019, avait glané 17,61% à Gaillon, contre 4,78% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré sa percée lors des législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Gaillon, le binôme Nupes avait en effet accumulé 31,62% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Gaillon, entre les 17,61% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,7% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22% de LREM au premier tour des législatives…

La cité de Gaillon s'était clairement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle 2022. La numéro 1 de l'ancien FN s'imposait avec 31,23% au 1er round. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, elle avait aussi une longueur d'avance avec 51,18%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 29,84% des suffrages sur place, contre 31,62% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (53,77%).

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Gaillon

Dans la ville de Gaillon, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des européennes ? Dans la ville, 40% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 22,79% ont 60 ans et plus. La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2156,57 €/mois peut être symptomatique d'une pression financière sur les foyers. Enfin, la présence d'une population étrangère de 11,31% et d'une population immigrée de 13,43% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Gaillon mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 39,94% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.