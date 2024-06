En direct

19:13 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de la Nupes au Val d'Hazey ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 4,16% au Val d'Hazey, contre 13,74% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes sondagières. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement au Val d'Hazey, le binôme Nupes avait en effet cumulé 27,8% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de la droite au Val d'Hazey ? Le résultat des européennes au niveau local sera observé au prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Au Val d'Hazey, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 37,17% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 33,03% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que prédisent les sondages récents au niveau de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives au Val d'Hazey Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné lieu à un puissant score pour le Rassemblement national au Val d'Hazey. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la ville avec 34,81% au 1er tour et surtout 52,25% au second (Le Val d'Hazey ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même enregistré plus de voix aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle précédente. Celle-ci avait rassemblé 33,03% au 1er tour et 52,53% au second dans la ville.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes au Val d'Hazey il y a cinq ans ? Le résultat de ce dimanche soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'était imposée aux européennes à l'époque. L'extrême droite cumulait 37,17% des voix, face à Nathalie Loiseau à 13,74% et Yannick Jadot à 9,25%.

11:45 - Comprendre l'électorat du Val d'Hazey : un regard sur la démographie locale Devant les 6 bureaux de vote dispersés à travers Le Val d'Hazey, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 5 194 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 258 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 1 520 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 20,48 % des résidents sont des enfants, et 6,19 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. La population étrangère de 258 personnes favorise une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2301,69 euros par mois, la commune dévoile un taux de chômage de 15,38%, annonçant une situation économique instable. Au Val d'Hazey, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Participation aux élections européennes au Val d'Hazey : facteurs et implications L'observation des dernières consultations démocratiques est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, sur les 1 886 personnes en âge de voter au Val d'Hazey, 50,43% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 43,18% en 2014. La participation des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Les élections européennes au Val d'Hazey sont lancées Le niveau de participation sera indéniablement un critère important de ces élections européennes au Val d'Hazey. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,36% au premier tour. Au second tour, 46,44% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes au Val d'Hazey ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 73,44% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 72,38% au second tour, c'est-à-dire 2 793 personnes. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record.