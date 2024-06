Résultat des européennes à Gamarde-les-Bains : l'élection 2024 en direct

En direct

18:22 - Quel résultat aux européennes de Gamarde-les-Bains pour le Rassemblement national ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Si on extrapole la progression du RN prédite par les études sondagières au niveau national pour ces européennes, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de celui-ci pourrait se situer à environ 30% à Gamarde-les-Bains. Un chiffre qui semble coller avec les points déjà grappillés par les lepénistes dans la commune entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 4 points qui peut encore évoluer.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Gamarde-les-Bains ? Gamarde-les-Bains avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,77%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 27,23% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 41,92% contre 58,08%. Le RN n'a pas plus convaincu à Gamarde-les-Bains un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 18,71% au premier tour, contre 39,86% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Gamarde-les-Bains, c'est finalement une majorité Nupes qui sera désignée au moment du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - À Gamarde-les-Bains, Nathalie Loiseau sur la première marche en 2019 Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait toujours comme une évidence au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Le RN n'avait pas marqué les mémoires à l'époque, Jordan Bardella se contentant de la deuxième place à 20,8% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait remporté l'élection avec 22,46%.

11:45 - Gamarde-les-Bains : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Gamarde-les-Bains comme partout. Avec une population de 1 518 habitants répartis dans 648 logements, cette localité présente une densité de 64 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 92 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 859 foyers fiscaux. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (14,66 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 39,2% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 47,09% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 187,68 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. À Gamarde-les-Bains, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, se joignent aux défis européens.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Gamarde-les-Bains Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 1 554 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, 456 personnes habilitées à voter à Gamarde-les-Bains avaient participé à l'élection (soit 48,51%). La participation était de 44,08% il y a dix ans. Est-ce que les citoyens français se déplaceront plus pour participer aux européennes cette année, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes atteignait 50%.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Gamarde-les-Bains L'une des clés du scrutin européen 2024 sera sans nul doute l'ampleur de l'abstention à Gamarde-les-Bains. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 82,33% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 83,18% au second tour, soit 880 personnes. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 55,26% au premier tour. Au deuxième tour, 51,88% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Gamarde-les-Bains ? La guerre entre l'Ukraine et la Russie et ses conséquences sur les tarifs du quotidien seraient de nature à renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Gamarde-les-Bains (40380).