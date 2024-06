Résultat des européennes à Montfort-en-Chalosse : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Montfort-en-Chalosse, quel candidat vont choisir les électeurs de la Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Montfort-en-Chalosse, le binôme Nupes avait en effet obtenu 40% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,64% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,18% pour Yannick Jadot, 3,63% pour Fabien Roussel et 4,99% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 14,47% à Montfort-en-Chalosse, contre 22,37% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 22,37% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 27,84% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 28,72% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Que vont trancher les habitants de Montfort-en-Chalosse ? Le nombre de votes en faveur de Jordan Bardella sera une des clés au niveau local pour cette élection des députés européens 2024. Les enquêtes d'opinion prévoient un Jordan Bardella à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score des précédentes élections européennes. Virtuellement, cette tendance devrait le pousser à 29% à Montfort-en-Chalosse, soit 10 points de plus également que ses 19,74% au niveau local. Mais Montfort-en-Chalosse n'est pas la France et on remarque que le RN n'a en fait enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait tempérer les conclusions les plus farfelues.

15:02 - Les tendances de 2022 à analyser pour les élections de 2024 Montfort-en-Chalosse avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 20,88%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 27,84% des voix. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 40,78% contre 59,22%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 15,74% au premier tour, contre 40,00% pour le binôme Nupes. Au second round, c'est encore un binôme LFI-PS-PC-EELV qui glanera le plus de suffrages, avec 58,90% sur l'unique circonscription couvrant Montfort-en-Chalosse.

12:45 - 22,37% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Montfort-en-Chalosse Le résultat de ce 9 juin va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? La liste de Jordan Bardella n'était que deuxième aux élections du Parlement européen à l'époque, puisque la liste de Nathalie Loiseau arrivait en première marche avec 22,37%, contre 19,74% pour le RN.

11:45 - Les enjeux locaux de Montfort-en-Chalosse : tour d'horizon démographique Dans la commune de Montfort-en-Chalosse, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 102 habitants par km² et 36,76% de population active, ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 13,33% peut agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec ses 7,49% d'agriculteurs pour 1 207 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (18,65%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,82%) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Montfort-en-Chalosse mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,12% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Montfort-en-Chalosse ? Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des élections passées. En 2019, au moment des européennes, 43,88% des électeurs de Montfort-en-Chalosse avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 48,5% pour les élections européennes de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes atteignait 49,88%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Montfort-en-Chalosse L'une des clés du scrutin européen sera incontestablement l'étendue de la participation à Montfort-en-Chalosse. La guerre au Moyen-Orient et ses conséquences sur les tarifs des matières premières pourraient potentiellement augmenter l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Montfort-en-Chalosse. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 858 personnes en âge de voter au sein de la ville, 21,79% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 21,68% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 43,31% au premier tour. Au second tour, 49,71% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Montfort-en-Chalosse ?