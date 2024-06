En direct

19:13 - Sur qui vont se rabattre les électeurs de la Nupes à Gambsheim ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait glané 4,59% à Gambsheim, contre 23,47% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il serait au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui est déjà morte malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Gambsheim, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 15,25% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Gambsheim, entre les 23,47% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 33,27% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,25% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella à Gambsheim lors des européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN se montre déjà puissante à Gambsheim entre Jordan Bardella en 2019 (24,83%) et Marine Le Pen en 2022 (29,25% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de 10 points par rapport à 2019 en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 34% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les électeurs de Gambsheim penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Gambsheim avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 29,25%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 33,27% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 45,05% contre 54,95%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 23,68% au premier tour, contre 24,25% pour le binôme LREM. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui glanera le plus de votes, avec 59,90% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - À Gambsheim, Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble également logique au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Il y a cinq ans, à Gambsheim, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, glanant 24,83% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 23,47% et Yannick Jadot à 14,4%.

11:45 - Élections à Gambsheim : l'impact des caractéristiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Gambsheim mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient affecter le résultat des élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,92%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (71,68%) met en relief le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 33 112 euros/an montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 781 votants. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (12,14%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,88%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Gambsheim mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,8% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Elections européennes passées à Gambsheim : l'impact de la participation L'analyse des dernières consultations démocratiques est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. En 2019, à l'occasion des européennes, parmi les 2 024 inscrits sur les listes électorales à Gambsheim, 52,59% avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 43,46% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Gambsheim : l'abstention en question La participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Gambsheim. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent couramment moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 76,46% dans la ville, à comparer avec une participation de 77,61% au deuxième tour, c'est-à-dire 3 119 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 44,01% au premier tour et seulement 41,96% au deuxième tour.