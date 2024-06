En direct

19:12 - Sur qui vont se diriger les électeurs de la Nupes à la Wantzenau ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait glané 4,18% à la Wantzenau, contre 30,22% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux en 2024 selon les études sondagières, à tel point qu'on le donne tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à la Wantzenau, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 13,4% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (10,83% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,99% pour Yannick Jadot, 1,1% pour Fabien Roussel et 1,16% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Quel score pour les candidats RN à la Wantzenau ? Le nombre de bulletins glanés par la liste de Jordan Bardella sera l'observation majeure pour cette élection européenne 2024 localement. Si dans l'Hexagone, les intentions de vote prédisent une progression moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui porterait Bardella à 26% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le parti n'a visiblement grappillé que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les votants de la Wantzenau plutôt pour Macron au premier tour de la présidentielle La Wantzenau avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 19,6%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 42,25% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 31,97% contre 68,03%. Le RN n'a pas plus convaincu à la Wantzenau par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,67% au premier tour, contre 35,00% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de la Wantzenau, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera préférée à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - 30,22% pour Nathalie Loiseau en 2019 à la Wantzenau Regarder en arrière apparait de nouveau comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? À la Wantzenau, les dernières élections européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 30,22% des voix. La gagnante s'imposait donc face à la liste de François-Xavier Bellamy avec 19,54%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 16,52%.

11:45 - La Wantzenau et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux En pleine campagne électorale européenne, La Wantzenau est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 25,37% de cadres supérieurs pour 5 894 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 545 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 15,42 % des résidents sont des enfants, et 28,69 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 274 résidents étrangers, représentant 4,64% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,9%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 3488,37 € par mois, jouissant d'une certaine prospérité. Pour conclure, à la Wantzenau, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - À la Wantzenau, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? L'étude des derniers scrutins européens permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 2 667 inscrits sur les listes électorales à la Wantzenau, 56,02% étaient allés voter. Le taux de participation était de 46,29% pour les européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de scrutin. Pour rappel, à l'échelle de la France en 2019, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,12%.

09:30 - Participation à la Wantzenau : quelles perspectives pour les européennes ? L'une des grandes inconnues de ces européennes sera immanquablement la participation à la Wantzenau. Le conflit entre la Palestine et Israël pourrait entre autres augmenter l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de la Wantzenau (67610). En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 21,08% au niveau de la commune, contre un taux d'abstention de 21,56% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.