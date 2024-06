Résultat des européennes à Kilstett : l'élection 2024 en direct

11:45 - Kilstett : quand les données démographiques façonnent les urnes

Comment la population de Kilstett peut-elle impacter le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 371 hab par km² et un taux de chômage de 5,17%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (89,5%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 996 votants. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (9,02%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,32%) font ressortir les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Kilstett mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 14,66% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.