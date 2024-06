En direct

19:24 - Que vont décider les électeurs de la Nupes à Génissac ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait atteint 7,11% à Génissac, contre 22,76% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Génissac, le binôme Nupes avait en effet glané 20,96% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Génissac avant les européennes Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 3 points à Génissac. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la formation une progression de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour l'amener à environ 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Déjà des résultats à retenir Marine Le Pen avait marqué des points à Génissac à l'issue de l'élection présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 29,17% des voix dès le premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,57% contre 51,43%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grattant 29,51% des voix sur place, contre 34,05% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 56,03%.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes à Génissac Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque. Ladite liste cumulait 26,32% des votes, contre Nathalie Loiseau à 22,76% et Yannick Jadot à 12,8%.

11:45 - Génissac : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Génissac, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 2 007 habitants répartis dans 897 logements, cette localité présente une densité de 147 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 155 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 127 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (88,29 %) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 28,14% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 42,58% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 323,94 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En conclusion, à Génissac, les problématiques locales se joignent aux défis européens.

10:30 - Perspectives de la participation aux élections européennes à Génissac Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? À travers tout le pays, le plus haut taux d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Génissac, 70,81% des habitants n'avaient pas participé. Au fil des dernières années, les 2 044 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 733 inscrits sur les listes électorales à Génissac, 48,92% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 55,41% lors des européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Génissac À Génissac, l'un des facteurs importants des européennes 2024 sera indéniablement le niveau de participation. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, parmi les 1 515 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 80,53% avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,08% au second tour, soit 1 198 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?