Résultat des européennes à Moulon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Les bulletins de la Nupes convoités L'autre interrogation qui enveloppe ces européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés à Moulon, le binôme Nupes avait en effet cumulé 26,3% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 8,06% à Moulon, contre 21,56% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce soir...

17:08 - Quel résultat aux européennes de Moulon pour les candidats RN ? Si dans toute la France, les enquêtes d'opinion calculent une évolution moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui propulserait Bardella pas loin des 30% dans la commune), il faut réaliser pourtant que ce dernier n'a en fait gagné que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les électeurs de Moulon penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Moulon lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,29%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 25,79%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 44,18% contre 55,82%. Le RN ratait aussi la première marche à Moulon quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 29,69% au premier tour, contre 30,99% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Moulon, c'est finalement une majorité LREM qui sera préférée lors du second tour, achevant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - À Moulon, Jordan Bardella devant les autres il y a cinq ans Regarder en arrière peut aussi sembler indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? 24,41% des voix s'étaient tournées vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 21,56% et Yannick Jadot à 14,22%. Le RN avait rassemblé ainsi 103 habitants de Moulon passés par les bureaux de vote.

11:45 - Comment la composition démographique de Moulon façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Moulon, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 484 logements pour 1 022 habitants, la densité de la commune est de 75 habitants par km². Ses 74 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le taux de familles détenant au moins une voiture (81,2 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,06% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 41,38% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 87,95 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. À Moulon, les problématiques locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'immigration, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes précédentes à Moulon Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des élections précédentes. Durant les européennes 2019, 38,36% des personnes en âge de participer à une élection à Moulon avaient boudé les urnes, contre une abstention de 50,14% pour le scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Sur le plan national, le pic d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Moulon, 65,56% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Les européennes débutent à Moulon : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Moulon ? La guerre au Moyen-Orient pourrait ramener les citoyens de Moulon dans les bureaux de vote. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 17,82% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 16,05% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,96% au premier tour. Au deuxième tour, 50,47% des citoyens ne se sont pas déplacés.