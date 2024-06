En direct

19:10 - À Gérardmer, que vont trancher les électeurs de la gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les points lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des législatives à Gérardmer, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,48% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 7,49% à Gérardmer, contre 22,09% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Gérardmer : 22,09% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 29,03% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 19,56% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat à Gérardmer pour les candidats RN ? Le résultat des européennes au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Si au niveau national, les sondeurs dessinent une évolution moyenne du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 27% dans la commune), il faut noter néanmoins que celui-ci n'a pour l'instant gagné que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les habitants de Gérardmer penchaient pour Macron en 2022 Chez les électeurs de Gérardmer, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec un timide 20,33%, la fille de Jean-Marie Le Pen était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 29,03% et 21,02% des votes. Le deuxième round ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron l'emportant avec 62,81% contre 37,19% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Gérardmer, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Divers droite l'emporter avec 29,65%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 15,78%. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant fantomatique localement.

12:45 - 22,09% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Gérardmer Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? Nathalie Loiseau l'avait emporté à Gérardmer lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, avec 22,09%. La liste réleguait le RN de Jordan Bardella en deuxième position avec 17,66% des bulletins.

11:45 - Élections européennes à Gérardmer : impact de la démographie et de l'économie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Gérardmer foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 7 833 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 921 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la ville, 12,45 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 35,91 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. Les 303 résidents étrangers, représentant 3,87% de la population, favorisent cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2140,46 € par mois, la commune est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les défis. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Gérardmer contribue à élaborer l'avenir de l'Union européenne.

10:30 - Gérardmer : étude du taux de participation aux précédentes européennes Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, au niveau national en 2019, la participation aux élections européennes atteignait 50,1%. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des dernières consultations politiques ? Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 57,04% des votants de Gérardmer, contre un taux de participation de 48,12% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Gérardmer : scrutin en cours L'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Gérardmer. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 75,65% dans l'agglomération, à comparer avec une participation de 74,91% au second tour, soit 4 846 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,83% au premier tour. Au second tour, 46,61% des citoyens se sont déplacés. La situation géopolitique actuelle est notamment capable de ramener les citoyens de Gérardmer dans les bureaux de vote.