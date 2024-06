En direct

19:15 - Quels seront les reports pour les voix de la Nupes à la Bresse ? Une autre incertitude qui accompagne ces européennes sera celle du poids de la gauche après la disparition de la Nupes. Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 16,66% des voix dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 5,87% à la Bresse, contre 25,92% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à la Bresse, un favori aux européennes ? Législatives mises de côté, la progression du RN se montre déjà forte à la Bresse entre Jordan Bardella en 2019 (17,51%) et Marine Le Pen en 2022 (22,81% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à environ 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Vent favorable à Hayer à la Bresse ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à la Bresse lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,14%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 22,81%. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 41,1% contre 58,9%. Le RN ratait aussi la première marche à la Bresse par la suite, lors des élections du Parlement, avec 14,26% au premier tour, contre 51,06% pour le binôme Divers droite. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Divers droite qui va glaner le plus de voix, avec 81,14% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à la Bresse Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Avec un score de 17,51%, Bardella avait été devancé lors des élections européennes à l'époque par la liste portée par Nathalie Loiseau avec 25,92% des bulletins.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à la Bresse Quelle influence les habitants de la Bresse exercent-ils sur les résultats des élections européennes ? Avec 41,92% de population active et une densité de population de 73 hab/km², ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 7,23% peut agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (40,63%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 880 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,31%) et le nombre de résidences HLM (8,04% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Un pourcentage de résidences secondaires de 45,85%, comme à la Bresse, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

10:30 - La Bresse : analyse du taux de participation aux européennes L'étude des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 57,96% des électeurs de la Bresse, à comparer avec une participation de 51,52% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type d'élection. Sur tout le territoire français, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À la Bresse, 62,54% des électeurs avaient participé.

09:30 - C'est l'heure de voter à la Bresse : les européennes débutent Ce 9 juin, lors des élections européennes à la Bresse, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,98% au premier tour. Au second tour, 50,63% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à la Bresse ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,12% au sein de la ville, à comparer avec une abstention de 23,7% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.