Résultat des européennes à Xonrupt-Longemer : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Le Rassemblement national à Xonrupt-Longemer, un favori aux européennes ? Le nombre d'électeurs glanés par la liste RN portée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen. A noter : Xonrupt-Longemer fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 22,21% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 22,68% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Xonrupt-Longemer ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Xonrupt-Longemer lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,65%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 22,68%. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 41,48% contre 58,52%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,43% au premier tour, contre 32,10% pour le binôme Divers droite. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Divers droite qui cumulera le plus de suffrages, avec 68,38% sur la seule circonscription recouvrant Xonrupt-Longemer.

12:45 - À Xonrupt-Longemer, Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes 2019 Le résultat de ce soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? Avec un score de 22,21%, Jordan Bardella avait été surpassé au moment du verdict des élections européennes à l'époque par Nathalie Loiseau avec 28,2% des votes exprimés.

11:45 - Xonrupt-Longemer : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Dans la ville de Xonrupt-Longemer, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,93% et une densité de population de 50 habitants par km², les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (42,34%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 665 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,08%) et le nombre de résidences HLM (2,72% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Un taux de résidences secondaires de 52,45%, comme à Xonrupt-Longemer, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Xonrupt-Longemer ? Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de scrutin. Au niveau de l'Hexagone, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Xonrupt-Longemer, 69,39% des votants avaient participé. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des dernières élections. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 58,3% des électeurs de Xonrupt-Longemer, contre une participation de 47,22% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Xonrupt-Longemer ? À Xonrupt-Longemer, l'un des facteurs décisifs du scrutin européen sera immanquablement le taux de participation. La guerre au Moyen-Orient est par exemple susceptible d'avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants de Xonrupt-Longemer. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 322 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 22,92% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 21,09% au second tour. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record.