Après le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Mais on se rappelle que Raphaël Glucksmann s'était élevé à 4,18% à Gillonnay, contre 21,11% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée à Gillonnay, le binôme Nupes avait en effet réuni 17,79% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Le Rassemblement national favori à Gillonnay pour les européennes ?

Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe localement pour ces élections des députés européens. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN se montre déjà puissante à Gillonnay entre Jordan Bardella en 2019 (24,36%) et Marine Le Pen en 2022 (31,63% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.