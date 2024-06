Résultat des européennes à Saint-Hilaire-de-la-Côte : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Saint-Hilaire-de-la-Côte, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? L'autre question qui entoure ces élections européennes est celle du vote de gauche après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'issue du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 21,97% des suffrages dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 2,39% à Saint-Hilaire-de-la-Côte, contre 18,97% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du PCF.

17:08 - Quel résultat à Saint-Hilaire-de-la-Côte pour le RN de Jordan Bardella ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national va être le déterminant pour ces élections localement, comme dans le reste du pays. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN semble déjà puissante à Saint-Hilaire-de-la-Côte entre Jordan Bardella en 2019 (23,94%) et Marine Le Pen en 2022 (27,69% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Avantage Rassemblement à Saint-Hilaire-de-la-Côte ? Le bord politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du locataire de l'Elysée. L'élection à la présidence de la République avait servi un gros avantage à Marine Le Pen il y a deux ans à Saint-Hilaire-de-la-Côte. Elle engrangeait 27,69% au 1er round contre 26,51% pour Emmanuel Macron et 19,18% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,36% contre 51,64%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 17,7% des suffrages sur place, contre 30,49% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 64,30%.

12:45 - À Saint-Hilaire-de-la-Côte, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes 2019 Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Saint-Hilaire-de-la-Côte, avec 23,94%, soit 130 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 18,97% et Yannick Jadot à 15,29%.

11:45 - Démographie et politique à Saint-Hilaire-de-la-Côte, un lien étroit Dans la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des européennes. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 35% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 5,65% ont plus de 75 ans. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,15%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 621 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,38%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,69%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Hilaire-de-la-Côte mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,99% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes à Saint-Hilaire-de-la-Côte Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et seulement 43% à 17h. Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 570 inscrits sur les listes électorales de Saint-Hilaire-de-la-Côte (Isère) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 49,78%). Le taux de participation était de 40,24% il y a dix ans.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Saint-Hilaire-de-la-Côte À Saint-Hilaire-de-la-Côte, la participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 144 personnes en âge de voter au sein de la ville, 79,46% avaient pris part au scrutin. La participation était de 83,57% au premier tour, c'est-à-dire 956 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record. La guerre entre Israël et la Palestine pourrait en effet inciter les citoyens de Saint-Hilaire-de-la-Côte à s'intéresser plus fortement du scrutin.