19:28 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va prendre avantage des voix de la Nupes à Ginestas ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait glané 7,82% à Ginestas, contre 21,01% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement à Ginestas, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 23,54% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Ginestas, entre les 21,01% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,79% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,21% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Ginestas avant les européennes ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Alors que les sondages annoncent dix points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Ginestas semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Les votants de Ginestas plutôt favorables à Le Pen en 2022 Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient offert un bon résultat pour le RN à Ginestas. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la ville avec 33,39% au 1er round avant un formidable 55,22% au 2e, le portant au sommet du paysage local sur l'unique circonscription de la zone. Le RN a même récolté plus de voix aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République quelques semaines plus tôt. Elle avait rassemblé 28,91% au premier tour et 55,7% au deuxième dans la cité.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble aussi sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 198 habitants de Ginestas passés par les bureaux de vote avaient choisi la liste du RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella séduisait ainsi 30,37% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 21,01% et Manon Aubry à 9,05%.

11:45 - Ginestas : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment la population de Ginestas peut-elle peser sur les résultats des européennes ? La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 29% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 10,83% sont des personnes âgées. Le taux de familles possédant au moins une voiture (75,87%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 620 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,26%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (9,91%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Ginestas mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,28% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Taux d'abstention lors des européennes à Ginestas : ce qu'il faut savoir Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et seulement 43% à 17 heures. L'étude des résultats des élections passées est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Durant les européennes de 2019, le taux d'abstention s'élevait à 39,74% au niveau de Ginestas (Aude). Le taux d'abstention était de 43,64% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Ginestas L'un des critères essentiels de ces européennes 2024 sera indiscutablement le taux de participation à Ginestas. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des familles est notamment capable de augmenter l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Ginestas. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 145 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 18,08% étaient restés chez eux. L'abstention était de 16,16% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,8% au premier tour. Au second tour, 43,97% des électeurs ne se sont pas déplacés.