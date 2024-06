En direct

19:24 - À Saint-Marcel-sur-Aude, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait atteint 5,62% à Saint-Marcel-sur-Aude, contre 11,67% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés à Saint-Marcel-sur-Aude, le binôme Nupes avait en effet réuni 23,79% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Que vont décider les habitants de Saint-Marcel-sur-Aude ? Le résultat du Rassemblement national sera scruté à la loupe au niveau local pour ces européennes 2024. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Marcel-sur-Aude semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de terrain dans la ville. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Déjà des tendances à prendre en compte Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné lieu à un très bon résultat pour le Rassemblement national à Saint-Marcel-sur-Aude. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la cité avec 39,94% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 60,03% au 2e, lui assurant d'être au sommet à l'échelon communal sur l'unique circonscription couvrant la zone. Le RN a même obtenu plus de voix aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République précédente. La leader de la formation avait accumulé 38,66% au 1er tour et 64,43% au second dans la cité.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes déjà tranchantes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble aussi une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 282 votants de Saint-Marcel-sur-Aude avaient été séduits par l'extrême droite à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait convaincu ainsi 40,63% des voix face à Nathalie Loiseau à 11,67% et Manon Aubry à 7,64%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Marcel-sur-Aude : ce qu'il faut savoir Quel portrait faire de Saint-Marcel-sur-Aude, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 966 logements pour 2 027 habitants, la densité de la ville est de 233 hab par km². Ses 149 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 585 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 34 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 8,53 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 30,51% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2070,13 euros/mois, la commune aspire à un avenir prospère. À Saint-Marcel-sur-Aude, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, se mêlent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Saint-Marcel-sur-Aude ? Choisir les futurs députés européens n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle de la France entière, le record d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Saint-Marcel-sur-Aude, 60,43% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des scrutins européens précédents. En 2019, à l'occasion des élections européennes, parmi les 749 personnes en âge de voter à Saint-Marcel-sur-Aude, 45,41% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 53,74% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Saint-Marcel-sur-Aude : que retenir des précédentes élections ? L'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 sera indéniablement la participation à Saint-Marcel-sur-Aude. Les jeunes générations manifestent la plupart du temps une désaffection pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 448 personnes en âge de voter dans la ville, 22,94% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 21,48% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,58% au premier tour et seulement 50,65% au deuxième tour.