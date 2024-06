En direct

19:31 - Renaissance et Parti socialiste au coude-à-coude aussi à Gironde-sur-Dropt pour ces élections européennes 2024 ? En plus du score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Raphaël Glucksmann s'était arrogé 5,24% à Gironde-sur-Dropt, contre 14,58% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Gironde-sur-Dropt, le binôme Nupes avait en effet obtenu 20,92% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel candidat vont choisir les électeurs de la droite à Gironde-sur-Dropt ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points gagnés par le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Gironde-sur-Dropt semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la localité.

15:02 - Situation favorable au RN à Gironde-sur-Dropt ? Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient abouti à un très gros score pour le RN à Gironde-sur-Dropt. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la localité avec 22,00% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme LFI-PS-PC-EELV sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 27,74% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,74% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 21,74%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 52,55%, devant Emmanuel Macron à 47,45%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes Regarder en arrière semble aussi pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? A l'époque, à Gironde-sur-Dropt, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, l'avait emporté, glanant 33,94% des votes devant Nathalie Loiseau à 14,58% et Manon Aubry à 8,88%. Ce qui correspond à 149 votes dans la ville.

11:45 - Gironde-sur-Dropt : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant le bureau de vote de Gironde-sur-Dropt, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Dotée de 688 logements pour 1 311 habitants, la densité de la ville est de 138 hab par km². Ses 93 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la localité, 32 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 11,43 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,05% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 36,86% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 907,91 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Gironde-sur-Dropt, les problématiques locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - À Gironde-sur-Dropt, quelle abstention aux européennes ? Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2019, l'abstention aux élections européennes représentait 50%. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? A l'occasion des européennes de 2019, sur les 467 inscrits sur les listes électorales à Gironde-sur-Dropt, 44,54% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 49,31% en 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Gironde-sur-Dropt ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Gironde-sur-Dropt ? La guerre aux portes de l'Europe est de nature à impacter les décisions que prendront les électeurs de Gironde-sur-Dropt. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 75,53% dans la ville. La participation était de 71,59% au deuxième tour, ce qui représentait 640 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,5% au premier tour. Au deuxième tour, 47,44% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Gironde-sur-Dropt ?