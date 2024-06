La présidentielle avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La leader de l'ancien FN écrasait le match avec 31,45% au premier round. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 28,77% et 16,67% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,96% contre 52,04%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 18,6% des votes sur place, contre 50,94% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (70,03%).

11:45 - Dynamique électorale à Givonne : une analyse socio-démographique

Dans la ville de Givonne, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? Dans le bourg, 17,99% des résidents sont des enfants, et 26,14% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (13,43%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 374 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,96%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (8,93%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,29% à Givonne, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.